Sumarian a inspectora que protagonizó discusión con agente de la PMT

Aldo Ricardo, director general de la Policía Municipal de Tránsito de San Lorenzo, manifestó que la inspectora ya está a cargo de Recursos Humanos y que evaluarán con asesoría jurídica qué sanción disciplinaria le van a dar.

"No sé si va a tener una suspensión, ellos van a evaluar ese tema. La falta que tuvo fue en forma particular, creo que está expuesta también ella a una imputación por Fiscalía por el tema del no uso del tapabocas, porque tuvo una conducta bastante indeseable como pudieron ver en los videos que se viralizaron", expresó el director en conversación con Radio 1000 AM.

Explicó que la inspectora no posee ningún antecedente similar en su trabajo y que nunca recibió ningún tipo de denuncia en su contra.

"Nosotros, como funcionarios públicos estamos expuestos, somos 24 horas funcionarios y creo que el decoro y la ética tenemos que llevar también en nuestra vida privada. No puedo por ser funcionario de una institución pública empezar a armar disturbios", lamentó.

Mencionó que la manera en la que reaccionó la funcionaria no es normal y que se le realizará un diagnóstico clínico.