Subsidio a informales y cesados se dará después de la Semana Santa

Los subsidios estatales a los trabajadores informales, así como la ayuda monetaria a cotizantes del IPS cesados o suspendidos, se darán recién después de la Semana Santa, según anunciaron anoche las autoridades del Gobierno en el programa Coronavirus en Paraguay, emitido de forma simultánea por Telefuturo, Noticias Paraguay (NPY) y radio Monumental 1080 AM.

El ministro de Hacienda y jefe de Equipo Económico, Benigno López, indicó que desde mañana la cartera pondrá a disposición de la ciudadanía la nueva herramienta web para la inscripción de los trabajadores informales. Posterior a los registros, los técnicos iniciarán el cruzamiento de datos para confirmar a los beneficiarios finales, aunque la estimación es que la subvención llegue a un universo de entre 1.500.000 y 2.000.000 de personas. El secretario de Estado señaló que si todo se da como se espera, los pagos empezarán el próximo martes (14 de abril). Se prevé entregar en esta primera etapa un primer pago de G. 548.210; mientras que el segundo pago se realizaría en mayo, por el mismo monto. Aclaró que dentro del régimen de los informales, solo para la aplicación de esta ley, entran los cuentapropistas y trabajadores dependientes de las mipymes, aunque los mismos estén inscriptos en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y tengan RUC. No obstante, quedan descartados quienes sean aportantes del impuesto a la renta personal (IRP). FORMALES Por su parte, el gerente de Prestaciones del IPS, Pedro Halley, se refirió a los trabajadores formales que fueron cesados o suspendidos en sus funciones. Al respecto, resaltó que la estimación es que esta subvención alcance a unas 330.000 personas, a quienes se daría una ayuda económica también de G. 548.210, en dos ocasiones. Al igual que la ayuda monetaria a los informales, este subsidio también se daría después de la Semana Santa, aunque podría ser antes si el Fisco transfiere en estos días los USD 100 millones que establece la Ley de Emergencia. Con relación a la asistencia a las mipymes, el ministro Benigno López indicó que se está trabajando en un fondo de garantías para el sector. Con esto, prosiguió, se busca que las firmas de este segmento puedan ser sujetos de créditos por USD 1.000 millones mediante el sistema financiero. Este fondo estaría listo después de Semana Santa. Finalmente, el titular del Fisco reflexionó acerca de lo que se viene después de la crisis por el coronavirus. Refirió que se deberá discutir obligatoriamente sobre una reforma del gasto, de la educación y de la salud. Dijo que también se deberá analizar nuevos cambios tributarios.



“Si no se tomaban medidas iba a ser peor”

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera resaltó la posición de ventaja de Paraguay con relación a paises como Ecuador, en donde la pandemia colapsó muy rápido el sistema de salud.

Señaló que Ecuador es un reflejo de acciones tardías, que tuvo primer caso de Covid-19 tres o cuatro semanas antes de Paraguay, pero se enfocaron mucho en ese primer paso y que la llegada de Covid-19 en nuestro país demostró ya Ecuador tenían circulación comunitaria.

Paraguay tomó medidas de restricción y aislamiento en el tercer día del primer caso, posteriormente lo hicieron los demás países. Sequera destacó los resultados de estas medidas pues a un mes de su implementación se tiene duplicación de casos cada 5 o 6 días. En España, Italia y EE. UU se da cada tres días esta duplicación.

“Si no se hacia eso, la duplicación se iba a dar así en el país”, dijo.

Ecuador toma medidas cuando estaban desbordado

No es solo covid- hay muertos por otras casas, por que esta saturado. Hay mortalidad alta por covid., pero la gente sigue muriendo por

Si no hacia nada, la duplicación iba a ser cada dos o tres días

duplicación se iba a dar asio

Ecuador toma medidas cuando estaban desbordado

No es solo covid- hay muertos por otras casas, por que esta saturado. Hay mortalidad alta por covid., pero la gente sigue muriendo por

Si no hacia nada, la duplicación iba a ser cada dos o tres días