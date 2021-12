Sonda espacial de la NASA "toca" por primera vez el Sol

"Que la sonda haya tocado el Sol supone un momento culmen para la ciencia solar y una proeza extraordinaria", indicó en un comunicado el administrador asociado de la junta de misión científica de la NASA, Thomas Zurbuchen.

Para el científico, este logro permitirá a los investigadores conocer mejor la evolución del astro rey y sus impactos en el sistema solar, además de poder extrapolar todos los nuevos conocimientos que se obtengan a las estrellas del resto del universo.

A mediados de julio, los datos recabados por la Parker Solar Probe permitieron a los científicos establecer las primeras mediciones definitivas del campo eléctrico de nuestra estrella.

