Solo G. 1.000 dejó intendente imputado en caja municipal

Solo había G. 1.000 en la caja municipal y una flota de rodados en desuso. Esta situación ocurrió el pasado viernes en medio de una difícil situación administrativa que terminó con la imputación del jefe comunal por supuesto desvío de G. 7.400 millones.

“Hay basura y pocos papeles tirados por el piso, el parque automotor en total desuso y las arcas municipales totalmente vacías, fue lo que hallamos”, sostuvo el asesor jurídico de la Junta Municipal, abogado Lilio Sotelo.

Comentó que no encontraron documentos de Tesorería ni cheques de las cuentas de la institución. Además, las computadoras no tenían CPU y no había documentos sobre el balance de algunos años.

A esto se suma que por mal manejo desde hace dos años el Municipio no recibe recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties.

Rodríguez está al frente de la Municipalidad por 30 días y en caso de que el intendente continúe con prisión, los ediles elegirán quién terminará el periodo hasta el 2020.

Adolar tiene en su contra en el Ministerio Publico al menos once denuncias de diversos tipos, incluso una de ellas por lavado de dinero.