Sobreviviente y ex empleado del Ycuá pide compensación

Alberto Rodríguez (50) es sobreviviente y ex empleado del supermercado Ycuá Bolaños. El hombre reclama el pago de indemnización por daños y perjuicios tras el siniestro registrado en el comercio, en el 2004. Pero, –afirma– la respuesta del Estado es que ya no hay fondos. A causa del incendio asegura que estuvo 16 días en terapia intensiva y como secuela 20% de su cuerpo es de platino. “Hace seis meses salió mi documento para cobrar G. 19 millones, que igual es muy poco para ser una indemnización. Pero finalmente ahora me dicen en la Contaduría General que ya no hay fondos”, expresa Rodríguez, quien era trabajador en el área de verdulería. Lamenta que a pesar de agotar todas las instancias no logra recibir una compensación.

Relata que logró escapar del fuego pero tuvo graves fracturas. “Cuando escuché la primera explosión me fui hacia el patio de comidas, salté desde arriba y caí sobre uno de los camiones proveedores de mercadería. A consecuencia de eso tuve graves fracturas. Me tuvieron que poner platino en el brazo, piernas y costilla. En casi 20% del cuerpo tengo platino. La inhalación de humo me afectó además en los pulmones. Y el fuego me dejó varias cicatrices, también tengo reconstrucción en la zona de la boca”.