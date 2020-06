Sindicatos piden la renuncia de Villordo al frente de ANDE

Los gremios acusaron a Villordo de “deficiencias, faltas administrativas, sospechas de sobrefacturaciones en compras y el enorme deterioro de la imagen de la empresa”. Además, criticaron su falta de rechazo a la intención de “privatizar que tienen los empresarios voraces”, haciendo referencia a las propuestas que surgen en el marco del debate sobre la reforma del sector eléctrico en el país.

“Al Poder Ejecutivo solicitamos una atención rápida a nuestro pedido de cambio de presidente de la ANDE, el servicio esencial de abastecimiento de la energía eléctrica urge nuevos administradores con empatía con sus trabajadores y vigor para defenderlo de quienes lo acosan con ganas de destruirlo”, sostuvieron en el comunicado.

defensa. Sobre la polémica de las sobrefacturaciones a los clientes en época de pandemia, Villordo dijo ayer en una entrevista concedida a Monumental AM 1080 que el problema estuvo relacionado a los cálculos de consumo de cada cliente, cuando no se podía hacer la lectura de los medidores. “En ningún momento ni la ANDE ni el Gobierno ha estafado a la ciudadanía. Por las condiciones, iba a ser muy inhumano hacer trabajar a los lectores, no había ni ómnibus”, refirió.