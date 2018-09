Sin información sobre entrega del diputado Ulises Quintana

El fiscal Ysaac Ferreira dijo que no cree que el diputado Ulises Quintana se presente este jueves.

Ysaac Ferreira dijo que hasta el momento no tiene información sobre la posible entrega, en la noche de este jueves, del diputado de Colorado Añetete Ulises Quintana . Aseguró que el abogado del legislador no se comunicó para informarle de que desea presentarse ante la Justicia.

"No tenemos ninguna información, estamos esperando, pero nada. Hasta que yo sepa no hay una voluntad verbal a mi persona (sic). En atención a eso, no creo que se presente (esta noche)", afirmó el representante de la Fiscalía a los medios de prensa.

Explicó que la audiencia de imposición de medidas está fijada para el próximo 21 de setiembre y que en el caso de que Quintana no se presente será declarado en rebeldía.

En la tarde de este jueves, el abogado del legislador, Derlis Martínez, aseguró a Radio Monumental 1080 AM que Ulises Quintana se presentará hoy ante las autoridades. Sin embargo, el lugar al que acudiría aún no estaba definido.

Cuenta cinco imputaciones

Ulises Quintana fue imputado por la fiscala Lorena Ledesma por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según la Fiscalía, el mismo habría intermediado para que Diego Medina, supuesto secretario de Cucho, sea liberado tras caer en una barrera de control policial en el Departamento de Caaguazú.

Medina supuestamente transportaba USD 190.000 a bordo de su vehículo y viajaba con destino a Asunción para comprar cocaína, de acuerdo con los datos que maneja el Ministerio Público.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados le quitó sus fueros parlamentarios a Quintana.

