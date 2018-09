"Yo no sé dónde está (Ulises Quintana), pero quedamos en que en cuanto llegue a Asunción tenemos que marcar un punto de encuentro para que le acompañe al lugar en donde se va a presentar. Aún no definimos el lugar, pero será en algún puesto policial, en el Ministerio Público o en la oficina de guardia del Poder Judicial", afirmó el abogado en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.

Explicó que el diputado no se presentó hasta el momento porque espera hacerlo acompañado de su representante legal. Mientras analizaban la situación, la orden de detención dictada en la mañana de este martes por el fiscal Ysaac Ferreira les sorprendió.

"En realidad, nos tomó de sorpresa esta resolución de la Fiscalía, que es absolutamente innecesaria. La orden de detención preventiva se dicta cuando existe sospecha de peligro de fuga. Ayer, él mismo solicitó su desafuero para someterse a la investigación, al proceso", explicó.

Dijo que no necesariamente porque hay una imputación por varios hechos punibles, y entre ellos crímenes, que el juez debe dictar la prisión preventiva.

"El juez tiene que analizar si la imputación tiene méritos suficientes para justificar las medidas cautelares tan graves, como es la prisión preventiva", refirió.

Al ser consultado sobre la razón por la que el diputado no se encontraba este jueves en su departamento cuando la Policía Nacional fue a buscarlo, dijo que es normal que una persona en esta situación se tome su tiempo para hablar con su abogado, organizar sus cosas, para luego ponerse a disposición.

"Si pasa unos días, una semana o meses ahí, sí no hay voluntad de someterse al proceso. Yo estoy en contacto con él desde tempranas horas y no pude salir antes de Ciudad del Este porque tenía audiencia en el Juzgado. Además, me tomó de sorpresa esta orden de detención, pensamos que se le iba esperar hasta la audiencia de imposición de medidas cautelares, que se marcó para el 21 de setiembre", agregó.

Aseguró que pedirá garantías para su defendido porque hay actuaciones de la Fiscalía que causan preocupación.

El caso

Ulises Quintana, diputado de Colorado Añetete, fue imputado por la fiscala Lorena Ledesma por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Esto, luego de que el legislador haya intermediado para que Diego Medina, supuesto secretario de Cucho, sea liberado tras caer en una barrera de control policial en el Departamento de Caaguazú.

Según la Fiscalía, Medina transportaba USD 190.000 a bordo de su vehículo y viajaba con destino a Asunción, supuestamente, para comprar cocaína.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados le quitó sus fueros parlamentarios a pedido del mismo Quintana, quien fue el único en abstenerse durante la votación. De esta forma, evitó un eventual pedido de pérdida de investidura.

En su intervención aseguró que demostrará su inocencia en el caso y negó tener vínculos con el narcotráfico.