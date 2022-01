SET cuestiona puntos que no figuran en régimen fronterizo

Dijo que hay que tener en cuenta que acá hay dos mercados, el interno y el externo, y el régimen pretendido está diseñado para el mercado externo. “Nuestro mercado es exclusivamente para no residentes y el Covid demostró que el mercado nacional no incide absolutamente en el mercado de turismo, porque no llega ni al 3%. No da ni siquiera para pagar la luz, por decirlo de alguna manera”, añadió.

Tributación alega, referente a la autorización, que no se especifica la entidad que expedirá el permiso, ni la forma de procedimiento, a diferencia del Régimen de Turismo vigente por el Decreto 1931. “No sé qué leyeron. Estoy entendiendo que la gente de la SET no está tomando las modificaciones que se van haciendo en el Senado, que está introduciendo ajustes. No sé de dónde sacaron este tema”, mencionó Airaldi.

El proyecto sobre este punto señala que los que operarán bajo este régimen deben estar debidamente registrados y habilitados por la administración tributaria y la Dirección Nacional de Aduana. “Es lo que dice y esto figura ya en el proyecto original. No soy un improvisado. Este dictamen –y es mi humilde conclusión– se hizo hace mucho tiempo, estoy casi seguro que no es nuevo”, dijo.

Sobre la facturación electrónica, dijo en el proyecto establece que una vez promulgada la ley será reglamentada en un plazo de 180 días. “Tiempo en el cual se deberán adecuar los sistemas informáticos requeridos. Ninguna de las apreciaciones de la SET se ajusta al contenido del proyecto con sus modificaciones que hoy está en el Senado. No podés opinar sobre lo que hay si no conocés lo que es”, aseveró Airaldi.