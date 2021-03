SET accionará para cobrar impuestos a González Daher

“Ante esta situación, la SET, en conjunto con la Abogacía del Tesoro, impulsará las acciones judiciales en el ámbito civil a fin de precautelar los intereses del Estado paraguayo y cobrar efectivamente los impuestos y accesorios correspondientes”, advirtió ayer al respecto el viceministro de Tributación, Óscar Orué, en su cuenta de Twitter.

Otazú, por su parte, argumentó que corresponde el trámite a Villalba, porque este había homologado el acuerdo entre el ex dirigente deportivo y la SET por la deuda, multa e intereses por los impuestos impagos entre 2013 y 2018.

Jorge Bogarín y Bettina Legal, abogados de González Daher y de su hijo, Fernando González Karjallo, habían solicitado sin éxito en cinco ocasiones el levantamiento del embargo de sus bienes para ejecutar el compromiso.

A setiembre del 2020, la deuda por IVA e Iracis ascendía a G. 42.316.840.715, según la defensa. Asimismo, el monto requerido por González Daher para abonar por los honorarios de los abogados es de USD 44.000, pago que también debe concretarse tras el desbloqueo de cuentas.

INVESTIGACIÓN. En las redes sociales, Orué también contestó al reclamo de por qué no se actuó antes, atendiendo a que las deudas fueron aumentando desde hace más de cinco años. “La fiscalización se inició a fines del 2018 y terminó en el 2019, luego fue a sumario. Nosotros asumimos en agosto del 2018. Si las administraciones anteriores no hicieron el control, ni yo, ni Fabián Domínguez, el anterior viceministro, no podemos ser responsables”, contestó el viceministro de Tributación sobre las acciones que se llevaron adelante en el caso.

Los bienes del empresario y de su hijo fueron embargados en los últimos meses del año pasado, poco antes de que la Fiscalía presentara acusación contra ambos por lavado de dinero y usura. De acuerdo con las hipótesis de los investigadores, ambos utilizaban un esquema de préstamos, que efectuaban con cheques o pagarés, que luego usaban para denunciar estafas en carácter de víctimas. Hay sospechas de que el hermano del ex senador Óscar González Daher llegó a cobrar 100% en intereses por los créditos que concedía.