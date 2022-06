“Exijo que la Presidencia, con los líderes de todas las bancadas, analice la conducta y estaremos presentando un proyecto. Por cosas similares o menos graves varios senadores fueron expulsados del Senado”, manifestó.

La senadora Arrúa sostuvo que la comunidad indígena Ka'a Poty está siendo manipulada y trasladada a tierras con conflictos de títulos, por lo que se ve expuesta a desalojos y denuncias de los propietarios. “El Indi le hizo entrega de un título denunciado como falso por la misma institución un tiempo después”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que los propietarios de las tierras, con las que se superponen los títulos indígenas, se ven afectados por el atropello a sus propiedades. “La cacique está imputada y condenada después de un juicio oral”, remarcó.

“Los indígenas fueron llevados y bajados en el lugar, no sé por indicación de quién. Hubo una reacción de los pobladores locales que están siendo afectados por esta nueva invasión”, manifestó.

También alegó que la comunidad podría estar en otra propiedad a cambio del título que fue denunciado como falso y donde no hay conflictos.

Asimismo, pidió una reunión con todas las partes afectadas y que se pueda hacer una reunión pública hasta poder aclarar y se activen los mecanismos en el Poder Judicial y la Fiscalía para que la discusión termine.

“Solicito la sanción del senador, lastimosamente yo lo viví, las groseras conductas manifiestas del senador, que ejerció de manera cobarde y violencia verbal en mi caso en la audiencia pública y en la audiencia presencial, pero física cuando le toca el rostro a la abogada, cómodamente respaldado de policías, tocándole el rostro y tratándola de pelotuda”, aseveró.

El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, por su parte, expresó que en 1997 el Indi compró una propiedad de 1.362 hectáreas y para hacerse de la posesión realizó una mensura judicial e instaló una comunidad indígena, la comunidad Ka'a Poty, que asegura siempre estuvo ahí, incluso antes de la construcción de la represa de Itaipú, que expropió 165.000 hectáreas de los Avá Guaraní.

Sobre el punto, dijo que las 1.362 hectáreas no fueron transferidas a los indígenas, debido a funcionarios inescrupulosos del Indi y del Indert que alquilan a los sojeros.

El senador recordó que en el 2008 se registró la propiedad a nombre del Indi y que tanto en Catastro como el Registro la Propiedad se encuentra a nombre del Indi y que no existe ninguna acción judicial en los registros sobre la propiedad.

“En 2013, 2014 y 2015 aparecen títulos maus (falsos), jueces y fiscales corruptos, en vez de proteger la propiedad de los indígenas, la fiscala general hace caso omiso a proteger a los indígenas, hacen valer los títulos maus y expulsan a los indígenas”, cuestionó.

Sobre el procedimiento realizado el viernes pasado, dijo que el Indi detectó unas 6 hectáreas de las 1.364 que no están ocupadas y que con la medida cautelar fueron llevados hasta ahí.

“En mi condición de presidente de la Comisión del Senado y una comitiva me traslado a la zona para verificar la situación de los avá guaraní, todo normal. A la salida la doctora Michelle Bettancourt capitanea una turba de sojeros, no brasiguayos, sojeros brasileños, que invaden, roban, usurpan la propiedad de los indígenas, del Indi, se tiran frente a mi camioneta, golpean la camioneta de mi comitiva, todos armados, la policía mucho gusto”, declaró.

El legislador cuestionó que el Estado actúa en un solo sentido, a favor de los poderosos, con la Justicia a favor.

“Yo me bajo, no les tengo miedo, todos armados, Michel Betancourt mentirosa, ni le he tocado nada, lo único que le dije fue pelotuda. Si la señora que me antecedió, Georgia Arrúa, quisiera tener la benevolencia de ver el diccionario, la palabra significa falta de inteligencia, qué ofensa, tratándome a mí de misógino, trayendo a colación el suicidio de mi esposa”, se defendió.

Finalmente, trató de misóginas a la senadora y a la abogada Betancourt y acusó de que odian a la cacique Marta Díaz por ser cacique. “No solo son misóginas, odian a los pobres”.

Senadores denuncian invasión de tierras por extranjeros y piden limitar posesión

Por su parte, el senador del Frente Guasu Hugo Richer sostuvo que existe un pensamiento de desprecio hacia los indígenas, campesinos, con una idea que se reproduce desde la colonización y es apoyada por sucesivos gobiernos corruptos, que pusieron al Estado a favor de los poderosos, en contra de trabajadores, campesinos y las mujeres.

“No voy a generalizar, no todos son parte de esa histórica tradición de la migración, son invasores, atropellan a nuestro pueblo, destruyen el medioambiente, compran jueces, fiscales, y repito, no todos los brasileños, no son migrantes, son invasores y son parte de la estrategia de la marcha hacia el Este de Itamaraty y los gobiernos están arrodillados”, remarcó.

Richer respondió a una publicación en redes sociales que hizo el senador de Patria Querida, Fidel Zavala, sobre un supuesto “negociado del Frente Guasu” en tema de tierras y le desafió a que si tiene alguna prueba de negociado o plata que hayan recibido que la presente y que él mismo lo acompañará a realizar la denuncia.

“Somos respetuosos de las acusaciones. Nosotros no estamos acusados de corrupción, de tierras malhabidas, por eso quiero que el senador Zavala aclare qué pasó sobre la acusación que él tiene sobre tierras malhabidas”, manifestó.

El legislador Pedro Santacruz, del Partido Demócrata Progresista (PDP), pidió, a su vez, que se acompañe un proyecto a tratar en un mes sobre la protección nacional de tierras rurales, atendiendo que Brasil, Uruguay y Argentina tienen limitaciones en cuanto a la posesión de tierras en manos extranjeras.