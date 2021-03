Senadora cuestiona liderazgo de Mazzoleni ante crisis sanitaria

Igualmente, indicó que no es el momento indicado para hacer cambios dentro de la cartera sanitaria, pero manifestó que "si el problema es la cabeza" debe haber cambios.

"No es recomendable hacer cambios cuando estamos en una guerra, pero si el problema es la cabeza, se deben ver los cambios. Acá hay un problema de gestión, hay un problema en el equipo", apuntó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Lea más: Mazzoleni responde al Senado: "No voy a renunciar, que quede claro"

Consideró que Salud es uno de los ministerios más difíciles de administrar, situación que se complicó más con la llegada de la pandemia del Covid-19 al país.

Además, cuestionó el liderazgo de Mazzoleni y la falta de toma de decisiones para resolver los problemas.

"Él siempre da una respuesta políticamente correcta, pero no hay una capacidad de diálogo. Le cuesta tomar decisiones, parece que está en una burbuja. No le vi paseando por los hospitales, no le vi fuera de su oficina, solo pocas excepciones", cuestionó la senadora.

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto en el cual se insta a Mazzoleni, al viceministro Julio Rolón y al director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, a presentar la renuncia a sus cargos.

Nota relacionada: Senado insta a renunciar a Mazzoleni, Rolón y Sequera por gestión deficiente

Fueron 30 los senadores que votaron a favor del proyecto, mientras que Juan Carlos Galaverna y Silvio Ovelar optaron por el rechazo. Además, hubo siete abstenciones y seis ausencias.

Poco después, Mazzoleni respondió al Senado y afirmó que no aceptará el pedido de los senadores. Apuntó que esto se dio por la ignorancia de algunos legisladores sobre la situación sanitaria.