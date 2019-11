Para el senador de Frente Guasu, Jorge Querey, tal decisión fue sorprendente, ya que no se esperaban seis dictámenes y tampoco representa una conclusión que la ciudadanía aguardaba sobre el tema.

“No me pareció un procedimiento adecuado, me pareció algo que no era lo que la ciudadanía esperaba, ni la opinión pública”, expresó disconforme el legislador, en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Tras varias dilaciones, el pasado 30 de octubre, la Comisión Bicameral dio a conocer los dictámenes de la investigación, que a su vez elevarán un informe a ambas cámaras del Congreso Nacional.

De los seis dictámenes presentados, la conclusión del senador Jorge Querey, en concordancia con la del senador colorado Antonio Barrios y la de los senadores liberales Eusebio Ayala y Fernando Oreggioni, la responsabilidad es del presidente Mario Abdo Benítez.

“Tanto el Frente Guasu como yo vamos a sostener nuestra postura. Nosotros creemos que la responsabilidad es del presidente de la República porque tuvo mal desempeño en sus funciones”, reiteró.

A criterio del senador, que no se haya logrado unificar una responsabilidad no significa que la función de la CBI sea inválida, sino que el resultado simplemente no es satisfactorio.

Por otra parte, el legislador fue consultado sobre algún nuevo hallazgo en el caso. Al respecto, contestó que la CBI no tiene la competencia de descubrir cosas o no, sino que trata de apuntalar o acercar mayores informaciones de los actores del hecho que se investiga a las instituciones pertinentes.

Mientras tanto, los otros miembros de la CBI, los diputados Justo Zacarías, Walter Harms, Sergio Rojas y el senador Abel González unificaron un dictamen responsabilizando al ex embajador Hugo Saguier, quien encabezó el equipo de negociación.

Este último grupo de parlamentarios también apuntan al ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez y al ex director técnico de la Itaipú Binacional, José María Sánchez Tillería.

El escándalo del acta bilateral, que fue firmada de manera secreta el pasado 24 de mayo, derivó en la salida de las principales autoridades implicadas y fue motivo de una denuncia ante la Fiscalía.

Técnicos refieren que el acuerdo perjudicaba gravemente al Paraguay y representaba un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).