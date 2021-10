"Yo siempre dije, en primer lugar, fortalecer a la Policía Nacional, pero si la Policía Nacional no responde, si la Policía está rebasada y el Sistema de 911 no funciona y toda esa historia, ¿qué te queda?, como Estado paraguayo precautelar la seguridad y la vida de los compatriotas que es lo más importante de todo y ahí tenés a los militares", sostuvo a Última Hora.

Reconoció que el tema inseguridad es una cuestión compleja y dijo que comprende la oposición a su planteamiento, pero considera que si la situación amerita debe ser una posibilidad.

Nota relacionada: Arnaldo Giuzzio habla de 40% de cámaras del 911 obsoletas y anuncia compra

"Por supuesto que cuando vos mencionás la palabra militares se oponen y te van a decir que 'no es su rol constitucional, que no están preparados para esto, que están para custodiar las fronteras', todo bien con eso, pero yo creo que su rol principal es custodiar el bien más valioso que es la vida", señaló.

Dijo que en primer lugar las autoridades deben reconocer que no tienen la capacidad para enfrentar este flagelo.

"De qué te sirve que los militares estén en sus cuarteles tomando tereré, para no decir otra cosa. Yo soy de la tesitura de que si es necesario en ciertas zonas, por decirte el Área Metropolitana, Asunción, Central, donde la delincuencia es cada vez peor; bueno, si tenés que sacar militares para hacer controles y que se haga, corresponde. No digo que sea permanente, sino de manera transitoria", explicó.

Mencionó que es peor jugar al "arco libre" con la inseguridad, teniendo policías custodiando bancos y locales privados y sin tener la fuerza para enfrentar este flagelo.

También puede leer: Vallejo pide a Policía que informe sobre número de las cámaras del 911 activas

Asimismo, señaló que en primer lugar se debe saber en qué se destina el presupuesto si el principal argumento de las autoridades es que faltan más equipo y tecnología.

"En el caso de que fuera cierto que el Sistema de 911 no funciona bien, ni las cámaras tampoco, hay inoperancia en la ejecución presupuestaria porque presupuesto hay o Hacienda no transfiere, en cualquiera de los casos es responsabilidad del Gobierno y es una gran inutilidad cuando hablan de que no hay mantenimiento", cuestionó el legislador.

También indicó que "evidentemente hay una parte de la Policía Nacional corrompida que trabaja con los delincuentes" y está convencido de que hay "un sistema de recaudación", por lo que considera necesaria una depuración profunda y una profesionalización de la Policía Nacional, de lo contrario aseguró que difícilmente la situación pueda cambiar.

Anunció que este jueves presentará a la Cámara de Senadores un pedido de informe de la ejecución presupuestaria de la Policía Nacional para saber "qué pasa con el Sistema de 911, qué pasa con las cámaras y todo el tema del presupuesto, y qué se hace con todo el dinero".

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comunicó este martes que se pudo conseguir G. 8.000 millones de los G. 22.000 millones que se estimaban para el mantenimiento total del Sistema 911 y que serán utilizados para la compra de nuevas cámaras y reemplazar las que ya no funcionan.