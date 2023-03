Senado se opone a que el horario de verano dure todo el año

De esta manera, el cuarto domingo de marzo los relojes se atrasan 60 minutos y el primer domingo de octubre se adelantan el mismo lapso.

A propuesta de la senadora Blanca Ovelar, el Senado aprobó las modificaciones al proyecto de ley que establece el horario oficial en la República del Paraguay, el cual fue remitido desde Diputados.

La senadora colorada Blanca Ovelar fue una de las que se opusieron a la aplicación del horario de verano. La legisladora aseguró que existen miles de docentes y estudiantes rurales que se verán afectados con la medida. Por otro lado, afirmó que modificar los horarios de ingresos en las instituciones solo traerá más problemas para los padres.

En el mismo sentido, para la senadora Desirée Masi, es inaplicable mantener el horario de verano, ya que el de invierno es el más conveniente, considerando que la mayoría de los que son padres no tienen la posibilidad de contar con niñeras y esto impactará fuertemente en las familias.

“Creo que ya es hora de poner punto final a esta situación. En cada legislatura se presenta algo similar. No podemos cambiar nuestro huso horario. Una hora no mejorará en lo comercial, pero no se puede legislar sobre la naturaleza”, dijo.

Por su parte, el senador Stephan Rasmussen pidió aprobar la versión de Diputados. Aseguró que existen muchos mitos referentes al cambio de horario. Este abogó por mantener el horario de verano y fundamentó su parecer en la seguridad. Dijo que una vez que oscurece se dan más hechos delictivos y si oscurece más tarde, esto se puede reducir.

“Creemos que esto también puede mejorar la calidad de vida. Tener más luz solar para el ocio, el deporte y disfrutar de la tarde después del trabajo”, señaló.

Otro que se refirió al caso fue el liberal Abel González, quien afirmó que muchos trabajadores piden que se mantenga el horario de verano. El legislador afirma que es muy importante aprovechar mejor la luz solar. “En la zona fronteriza esto ayuda bastante al comercio”, refirió.

Postura de la ANDE

De acuerdo con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), mantener el horario de verano durante todo el año ya no será inconveniente para la distribución de la energía eléctrica a nivel país.

La estatal eléctrica ya se había pronunciado de la misma manera el año pasado, cuando representantes explicaron que las líneas de transmisión de las hidroeléctricas a las terminales de la entidad ya se encuentran preparadas para soportar los picos de mayor demanda anuales.

Contrariamente a esto, en 2014, sí había establecido el adelanto de una hora para aprovechar por más tiempo la luz solar y ahorrar energía eléctrica.

Hasta la actualidad el cambio de horario rige mediante el Decreto 1264, que establece que cada año, entre los meses de abril y octubre, se adelanta o se atrasa por una hora, que es el que se busca derogar.