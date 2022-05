Senado distingue a la renombrada actriz Lali González

Durante el acto, varios legisladores de distintas bancadas se deshicieron en elogios hacia la actriz paraguaya que recientemente fue nominada a los Premios Martín Fierro en Argentina.

Los legisladores destacaron el trabajo de la actriz en favor de la promoción de la cultura paraguaya. Asimismo la destacaron por su simpatía y su valor.

“Quiero agradecer a mi familia, a mi marido por este paso. Yo creo en mi país, creo en Paraguay. Muchas veces me dijeron que no me podía dedicar a esta profesión porque no está profesionalizada y no tenemos seguro y por si acaso, estudié derecho”, dijo.

Lali González dijo que espera que de ahora en más el Estado invierta más en la cultura y en la creación de espacios como teatros y dé mayores oportunidades a los artistas más jóvenes.