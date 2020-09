Senado decide postergar el pedido de expulsión de Rodolfo Friedmann

Sin embargo, no prosperó debido a que no se reunieron los votos necesarios para dar curso al tratamiento. La senadora Lilian Samaniego propuso postergar el análisis hasta tanto no se tenga un fallo judicial del proceso al que está sometido su colega.

El pleno sesionó con 40 miembros en modo virtual. Una mayoría de 23 senadores liberales, algunos colorados oficialistas y otros miembros de la oposición se mostraron a favor de la postergación.

Mientras que 19 legisladores, entre los que estaban los cartistas, liberales llanistas y de Patria Querida, votaron para que el pedido sea analizado en la fecha y otros tres se abstuvieron a emitir su voto.

La solicitud de expulsión, que provino del bloque cartista, tenía por antecedente que Rodolfo Friedmann asumió como senador en reemplazo de Horacio Cartes, quien fue electo senador, pero no pudo jurar para ocupar el cargo.

El pedido de la pérdida de investidura se hizo bajo el argumento del supuesto uso indebido de influencia de Friedmann en su época de gobernador y candidato a senador de la República.

Friedmann está implicado en la causa de la firma Eventos y Servicios SA (ESSA), que proveyó almuerzo escolar a la Gobernación de Guairá entre 2017 y 2018. La investigación señala que Friedmann —en ese entonces gobernador— habría tenido participación en la empresa y en tal carácter habría impuesto condiciones.

El Ministerio Público lo imputó en el caso por presunta administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo por un supuesto negociado durante sus funciones como gobernador de Guairá.

El senador fue desaforado por este asunto el jueves último por decisión de la Cámara Alta, a la que volvió tras su renuncia como ministro de Agricultura y Ganadería, cargo que ocupó por casi un año y dejó tras ser procesado. Para el ex secretario de Estado, existe una persecución del cartismo en su contra.

Falta de dictamen deriva en discusión

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores decidió por unanimidad no emitir ningún dictamen al respecto, requisito necesario para el tratamiento de un pedido o proyecto de ley.

En representación de dicha comisión, el senador liberal Víctor Ríos expuso que no se dictaminó porque no se presentaron documentos que comprueben la relación de Rodolfo Friedmann con la empresa ESSA y además resaltó que su cargo de legislador no es ilegítimo.

Tras este argumento, Lilian Samaniego planteó postergar el tratamiento de la pérdida de investidura hasta que la Justicia determine una sentencia sobre el caso.

Esto alteró el ambiente y varios senadores irrumpieron la sesión sin ser autorizados por la presidencia de la Cámara Alta, que estaba a cargo del parlamentario del PLRA, Amado Florentín.

Los colorados Enrique Bacchetta y Enrique Riera salieron al paso para exponer que no correspondía el pedido de postergación, momento en el que Samaniego retrucó y exigió vociferando que se lea el reglamento interno y se considere su moción de orden.

Nadie dejó hablar al que presidía la sesión, por lo que ofuscado, Amado Florentín, "le hace callar" a Bacchetta para continuar con la reunión. En ese ínterin cedió la palabra al patriaqueridista Stephan Rasmussen, quien pidió que el pleno se constituya en comisión para tratar la pérdida de investidura y que los votos sean nominales.

Fue así que se aprobó realizarse la votación nominal, pero no corrió el pedido de tratamiento de la pérdida de investidura de Rodolfo Friedmann, quien por el momento se salvó de ser expulsado de la Cámara Alta.