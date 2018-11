Senabico quedará sin funcionarios a raíz del veto al Ministerio Público

Esta noticia le cayó como un baldazo de agua fría a la ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Karina Gómez Narváez, que es asistente fiscal y llevó comisionados a cuatro personas.

“Yo estoy con permiso sin goce de sueldo, voy a conversar con la doctora Sandra, de modo a ver cómo paliar, ya que no cuento con mucho presupuesto. Somos tan sólo 25 funcionarios, pero al mismo tiempo entiendo la posición del Ministerio Público, ya que conozco la necesidad de esa institución”, señaló.

Con la determinación tomada por la fiscal general Sandra Quiñónez, la Senabico quedaría sin funcionarios.

Por su parte, a la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, quien al asumir el cargo llevó a 20 funcionarios fiscales comisionados, también le tomó por sorpresa la decisión.

“La fiscala general está desangrando su institución para apoyar a todos, tanto Ejecutivo como Legislativo, y no entiendo cómo no le van a dar el presupuesto que necesita. Nos va afectar a todos, porque yo no tengo cómo reponer al personal que ella me otorgó”, se lamentó Martínez, quien estuvo más de 28 años como agente fiscal.

Martínez indicó además que decidió llevar a funcionarios fiscales debido a que son de su confianza y con mucha capacidad de gestión. Asimismo, resaltó que irá a buscar una solución con la fiscal general Sandra Quiñónez, de modo a mantener un mínimo del personal que tiene actualmente a su cargo.

Además de estas dos instituciones, tanto el Ministerio de Justicia como la Secretaría Anticorrupción tuvieron igualmente el visto bueno para comisionar a funcionarios del Ministerio Público, que le significa una pérdida presupuestaria de 12.890 millones de guaraníes, de acuerdo a un comunicado de la entidad.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa se dio a conocer el proceso de cierre de al menos doce sedes fiscales (ver infografía) y el análisis de cierre de otras tantas unidades a lo largo del país.