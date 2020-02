Selena Gómez habla de su lucha por los indocumentados en EEUU

"Sin ellos yo no estaría aquí", reconoció y los señaló como la inspiración de su aplaudido documental Viviendo indocumentado, que salió el año pasado en Netflix.

"Mi meta era humanizar a mi gente, porque estaban siendo llamados aliens, criminales y ni me puedo imaginar lo que están pasando los niños que están siendo separados de sus familias", indicó.

"Lo veo como algo animal. Es aterrador, pero necesitamos hablar de eso", añadió.

Bad Bunny le pregunto: "Tienes un apellido latino por tu papá, ¿sientes que al ser una estrella mundial representas a los latinos aunque tu música es en inglés?".

Su respuesta fue categórica: "Cien por ciento. Siempre he hablado de dónde vengo (...). Valoro mucho mi apellido. De hecho he vuelto a sacar mucha música en español y eso es algo que voy a hacer con más frecuencia".

"Me gustaría hacer mucho más porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada (de ser latina)", indicó.

Gómez incluso mencionó la canción Obtener un sí, de Shakira, como una de sus favoritas y aseguró que lo que más le gusta cantar en Karaoke son los temas de Cardi B. "Ella es lo máximo", dijo.

También reconoció a Elle Fanning que la primera canción que recuerda haber cantado completa es Magic, de Pilot, cuando tenía 14 años y que en su infancia su obsesión por Britney Spears era tal que hasta tenía una lucecita de noche con la cara de la artista.

Hoy en día Selena Gómez rescata su dolor emocional y físico, tras años de lucha contra el lupus y un trasplante de riñón en 2016, como las herramientas que le están permitiendo ayudar a mucha gente que se siente identificada con ella.

A sus 27 años, suena clara sobre lo que quiere de sí misma y de la vida. Su única ambivalencia fuerte parece ser Instagram, reveló.

"No voy a negar que por eso le puse a mi disco Rare", dijo en referencia al álbum que sacó este enero.

"Ahora la presión es para que todos seamos iguales y yo aplaudo lo raro que todos tenemos", dijo.