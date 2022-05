Según encuesta, horario y frecuencia son más importantes que la calidad de buses

Cuando se preguntó a los aleatorios 401 encuestados sobre qué proyectos de Educación les gustarían que se impulsen desde el Congreso, el 51% habló del acceso y gratuidad, 40% la importancia de incorporar en el modelo educativo la investigación científica y tecnológica como pilares, el 7% se refirió a la necesidad de residencia universitaria gratuita y el 3% boleto universitario.

En cuanto al Transporte Público, 43% de asuncenos indicaron que lo más importante y más básico que debería ofrecer un servicio de transporte público es el horario de circulación y la frecuencia, incluso por encima de la calidad de buses (21%) y el precio del mismo (6%).

Al 20% le urge hablar de nuevas alternativas al transporte público tradicional.

Esto se debe que la espera de colectivos es muy larga y los usuarios deben aguardar hasta una hora un bus.

Federico Enciso, coordinador de la encuesta a cargo de jóvenes liberales de Asunción señaló que les llamó la atención el tema de la salud mental porque ‘‘normalmente no está en la agenda pública ni política, sin embargo, fue el tema más citado’’.

La necesidad de un programa de empleo juvenil (30%) así como de la política de trabajo decente fue un tema muy resaltado.

Enciso indicó que se escucha frecuentemente a los jóvenes decir ‘‘quiero un trabajo’’, en la encuesta salió que además de querer un trabajo piden que sea de calidad con la erradicación de la precarización laboral (23%).

La atención al síndrome del estrés laboral (12%) y la prevención y la intervención ante la violencia basada en género y discriminación (12%) también fueron destacados.

‘‘Hablamos de salario digno, seguro social, de todos los estándares que establece la Organización Internacional del Trabajo’’, precisó.

Vivienda y ambiente. El acceso a la primera vivienda es la problemática principal para los encuestados, con el 36% pide programas que lo faciliten, 29% considera que es necesario pensar en una regulación a los precios de alquileres en Asunción

Sobre las políticas de urbanismo, más del 40% se manifestó a favor de la recuperación y diversificación de los espacios públicos. Esto incluye, según Federico Enciso, la recuperación de los 12 predios públicos que la ANR invade con sus seccionales.

Asimismo, el 28% refirió la necesidad de revitalizar el centro histórico de la capital.

En cuanto a las políticas medioambientales, el cuidado y la preservación de los causes hídricos fue el tema más votado con el 28% de participación, el 20% manifestó la importancia de la conservación de los espacios verdes (Ñu Guasu, Parque de la Salud, Jardín Botánico, etc.) y finalmente la protección animal (perreras y veterinarias públicas, fomentación del cuidado a animales silvestres, etc.) es una problemática que preocupa al 20% de las personas consultadas.