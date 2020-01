Seccionalero asegura que no es planillero

El presidente de la Seccional N° 15 de la capital, Maximiliano Ayala, quien fue apuntado como supuesto planillero en la Cámara de Diputados, apareció ayer en la reunión de autoridades que se desarrolló en el Palacio de López para articular acciones contra la epidemia del dengue. Ante la consulta, respondió que nunca se presentó una denuncia escrita en su contra y aseguró que no es planillero y que está en la Dirección de Comunicaciones de Diputados. “Fue todo esclarecido en su momento. No hay ninguna cuestión sobre eso, nada. Se me encontró siempre (en la oficina). La función es una cuestión y el estar ahí era otra. No hubo una denuncia nunca por escrito en el portal de transparencia de Diputados”, indicó. Acotó que cumple tareas siempre en el área de comunicaciones. Había sido comisionado de Senadis a la Cámara Baja, de la mano de Arnaldo Samaniego. Ahora no se despega del ministro Joaquín Roa (SEN).