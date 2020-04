Fueron muchos años de búsqueda para su elaboración, ya que se documentó en 2015 el inicio de sus sesiones de preparación, desarrolladas entre los estudios Sonic Ranch (Tornillo, Texas) y sobre todo la casa que la propia Apple tiene en Venice Beach, en Los Angeles.

Acompañada como siempre de su piano, para la grabación del álbum contó con la participación del bajista Sebastian Steinberg, el guitarrista David Garza y la percusionista Amy Aileen Wood.

Fiona Apple- I ant you to love me

Uno de los temas publicados en Youtube por la propia Fiona Apple.

Video: Fiona Apple/ Youtube.