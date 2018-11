San Pedro: Invasiones de terrenos se agravan y temen enfrentamientos

Los lugareños explicaron que no se ejecutan los desalojos, porque supuestamente parlamentarios del departamento estarían presionando para que no se lleven a cabo, denuncian.

En este distrito existen cerca de ocho fincas invadidas, cuyos dueños realizaron todas las gestiones para el desalojo correspondiente y, en algunos casos, inclusive, ya existen las órdenes para la diligencia, pero no se ejecutan.

Los propietarios conformaron una comisión para defender sus propiedades. Explicaron que todos cuentan con documentos que demuestran que están pagando. “La mayoría de las tierras son del Indert, muchos estamos pagando como establece la ley y de otros sus títulos están en proceso de firma, pero aquí no hay ninguna seguridad. A pesar de la reunión con los fiscales y hasta con el adjunto no hay ninguna imputación”, lamentó Aureliano Aguilera, titular de la comisión.

NO SON SINTIERRAS. El presidente de la Comisión de Defensa de Terrenos Privados de Santa Rosa del Aguaray añadió que, ante esta situación y la falta de actuación de la Justicia, “los invasores, que no son sintierras, sino gente que se dedica a invadir propiedades privadas para posteriormente venderlas destruyendo todo lo que existe en ellas, amenazan a los propietarios y ya no permiten el ingreso”.

Los terrenos invadidos varían en cuanto a la dimensión y van desde una hasta 20 hectáreas.

La preocupación se agudiza e involucra a más personas, ya que hay muchas amenazas de más invasiones, por lo que los propietarios dicen sentirse abandonados, por lo que decidieron organizarse para defender sus tierras.

Por su parte, el director de policía de San Pedro, comisario Cristino Aranda, confirmó que ya cuentan con una orden de desalojo que se ejecutará en los próximos días. “Estamos preparando para ejecutar el desalojo cumpliendo con el protocolo establecido para estos casos. La huelga de fiscales retrasó un poco; sin embargo, vamos a llevar adelante con suficiente personal”, expresó el alto jefe policial.

El fiscal Jorge Encina tiene a su cargo varias denuncias de invasión en su unidad, desde donde se encuentran recolectando todos los datos correspondientes para poder imputar y solicitar las órdenes de desalojo, según mencionó.