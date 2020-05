Salud deberá verificar la carga para aceptarla o rechazarla

“Nuestro relacionamiento con la empresa empieza a partir de estos ítems y estos deben ser valorados en la Dirección de Insumos Estratégicos”, señaló el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. Agregó que aún no se puede determinar la calidad del nuevo cargamento. “Hasta que no esté en la Dirección de Insumos y sea evaluado, no podemos emitir ni un juicio de valor”, expresó.

El doctor Gustavo Irala, responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica del MSP, coincide con lo dicho por Mazzoleni, que la cartera sanitaria aún no fue informada por las firmas de la llegada de los equipos de bioseguridad. Agregó que los productos serán verificados una vez que sean destinados al parque sanitario del ministerio, ubicado en Mariano Roque Alonso.

Por su parte, Andrés Casati, representante legal de las firmas Imedic SA y Eurotec SA, detalló que en el vuelo llegado desde el país asiático fueron traídos trajes de bioseguridad y mascarillas N95. Con esto se completa el 70% del total de la carga contratada. Para el jueves está previsto el arribo del restante 30%. Con respecto a la aceptación del primer lote, mencionó que enviaron tres notas y un urgimiento para poder destrabar la situación en la que se encuentra.