Sacerdote trata de patoteros a padres por pedir descuento de cuotas en colegio

Sin embargo, el cura párroco no tomó bien el pedido y se descargó contra los padres durante un aviso parroquial realizado en el santuario San José de la mencionada ciudad.

"¡Edefendéna la nde institución! Porque por malos papás y por patoteros papás que está creando tumulto, esta institución puede llegar a una situación en la que ya no podamos volver para atrás", se descargó el cura.

Bernal también mencionó que los padres redactaron una nota en la que le solicitaron una respuesta a las necesidades que atraviesan.

"He respondido. Tal vez mi respuesta no satisface, pero necesito una contrarrespuesta inteligente. Así como muchos papás patoteros me dicen que estoy sin corazón o que soy inhumano, te pido que me plantees humana y razonablemente una salida decorosa", remarcó.

En esa misma línea, refirió que los docentes de la institución están al servicio de la formación de los hijos y no es la culpa de nadie que la enseñanza no se realice de manera presencial.

"No mires solo tu ombligo. No mires tu dedo gordo. No mires solo tu bienestar, porque a la institución la manejan personas, y esas personas están al servicio de la formación de tus hijos. Si ellos no tienen la posibilidad de recibirlos en la institución, pues no es su culpa. Es una situación que nadie ha esperado, pero los profesores y maestros siguen trabajando, y más", sentenció.

Padres indignados

Por otra parte, los padres volverán a manifestarse este lunes, a partir de las 7.30, frente a la institución, donde continuarán pidiendo el descuento del 50% de las cuotas mensuales.

"Me dio una impotencia grande al escucharle hablar de esa manera porque es un sacerdote. Debería dar ejemplo y ser más empático con los padres", expresó una de las madres a un medio local.

La mujer agregó que ninguno de los padres fue a amedrentar o atropellar la institución. Consideró que el descuento del 50% de las cuotas es un pedido justo, porque "no se está utilizando la infraestructura del colegio, como luz, agua, bebedero, ni siquiera papel higiénico".

Otra de las madres pidió comprensión y solidaridad en este tiempo de crisis. Asimismo, consideró que el sacerdote debería disculparse por sus declaraciones.

"Solo pedimos solidaridad por toda esta situación. Creemos que el 50% es lo justo. Por lo menos que se ponga a pensar en todo lo que dijo y pida disculpas a los padres de esta institución", lamentó.

Entretanto, el cura párroco prefirió no emitir opiniones sobre el debate generado tras sus expresiones.