Sacerdote dice que transformación educativa no tiene rigor científico

Montero Tirado dijo a radio Monumental 1080 AM que el proyecto viola varios artículos de la Constitución Nacional y distintas leyes y ataca la patria potestad.

"El proyecto de Transformación Educativa viola como 12 artículos de la Constitución Nacional y varias otras leyes. Con esto es suficiente para rechazar el plan", enfatizó y cuestionó que la iniciativa no tenga ninguna fundamentación científica.

“La propuesta pedagógica se apoya en la antropología, en la sociología, en la sicología, en la filosofía y en las ciencias del espíritu. Este proyecto no tiene referencia de las ciencias auxiliares básicas”, expresó el cura.

También sostuvo que la transformación educativa es simplemente una propuesta de prácticas a ser ideologizadas con la que no está de acuerdo.

"La Agenda 2030 tiene 17 objetivos; entre ellos, está la ideología de género, y eso no vamos a aceptar, no podemos negar lo que la biología dice, uno nace con el sexo definitivo, niña o niño, no que el sexo se construye”, prosiguió.

En tanto, desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) mantienen en su postura de continuar con el proceso y niegan contenidos basados en ideologías. La iniciativa cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, que destinó cerca de 40 millones de euros para este plan.

Organizaciones de padres convocan a manifestación

Desde la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia Paraguay, que aglutina a 35 organizaciones de la sociedad civil, convocan para este jueves, a las 09:00, a una marcha que partirá desde la Plaza de la Democracia hasta el Congreso Nacional, en Asunción.

La marcha es en defensa de la patria potestad, la educación y la soberanía educativa en Paraguay.

Las organizaciones alegan una injerencia del Estado en cuestiones íntimas de los ciudadanos y también se oponen a las donaciones, cooperaciones y cualquier tipo de fondos con condiciones del extranjero que impongan conceptos que atenten contra la integridad física, síquica y espiritual de los niños.

MEC rechaza críticas y posturas de grupos profamilia

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nicolás Zárate, en reiteradas ocasiones pidió que "no mientan" con respecto a los alcances y detalles del plan de transformación educativa. El secretario de Estado aseguró que el documento no busca implementar la polémica de ideología de género y que está financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

“El plan no tiene una sola palabra de ideología de género, que me corrijan acá, no tiene una sola palabra, no está financiado por la Unión Europea, es un plan de los paraguayos”, señaló en su momento, añadiendo que el documento cuenta con más de 1.600 páginas documentadas con datos nacionales e internacionales.

El ministro aseguró que el PNTE 2030 es el resultado de un amplio proceso de diálogo social que tuvo sus inicios en el año 2017, y que los primeros diagnósticos fueron realizados por el Banco Mundial, considerando los resultados de evaluaciones de aprendizaje en pruebas nacionales e internacionales.