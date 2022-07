RREE: Pendientes los decretos de ascensos

Un total de 25 diplomáticos de varios rangos tienen pendientes los decretos confirmatorios de sus respectivos ascensos a la categoría inmediata superior dentro del escalafón diplomático y consular, desde abril, en que la Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores se reunió, analizó los legajos y aprobó las promociones.

El ex canciller Euclides Acevedo firmó las resoluciones sobre el tema el 25 de abril. Una sobre los ascensos, otra sobre rotaciones y traslados también aprobadas por la Junta de Calificaciones en su sesión del 22 de abril pasado. Pasaron dos meses y, llama la atención que hasta ayer, el Ejecutivo no emitió los decretos por los que se confirman los ascensos, rotaciones y traslados. Entre los ascensos, figuran los de dos diplomáticos a la categoría de embajador. Se trata de Salvador Meden Peláez, cónsul en Barcelona y Osvaldo Adib Bittar, ex encargado de negocios de la Embajada del Paraguay en el Líbano.