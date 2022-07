Sportivo Ameliano

La delegación viaja hoy rumbo al Este

La plantilla principal de Ameliano se movilizó ayer en el Martín Torres en Santísima Trinidad pensando en el choque ante Cerro por la fecha 4, en Ciudad del Este, mañana desde las 16:45, en el estadio Antonio Aranda. La delegación de la V azulada emprenderá viaje hoy a las 06:30. Ameliano oficiará de local, a estadio lleno ya que se vendieron unas 15.000 tiques.



Tacuary

La directiva oficializa precios de entradas

Ayer se dieron a conocer los precios de entradas para el encuentro entre Tacuary vs. Olimpia, por la fecha 4.

El encuentro arrancará a las 19:15 será en el Defensores del Chaco. El club dispuso que las Graderías Sur (visitante) costarán G. 30.000; Plateas G. 50.000 y Preferencias G. 70.000. La venta en el Defensores estará habilitada desde las 15:00 (mañana).



12 de octubre

Ronald Roa aguarda fecha para cirugía

Ronald Roa, el delantero del 12 de Octubre, sufrió una delicada lesión (rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha) en el último partido ante Nacional. El mismo sigue el proceso de desinflamación para someterse a cirugía que lo alejará de las canchas unos seis meses. Paulo Da Silva, con lesión muscular, no jugaría el domingo vs. Guaraní.