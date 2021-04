Nacional

Con el goleador listo ante el puntero

Leonardo Villagra, goleador de la Academia y del Apertura con 8 goles, comentó que está recuperado totalmente de las dolencias que acarreaba y está listo para el choque del domingo ante el líder Libertad: “Va a ser un partido intenso, de ida y vuelta”, apuntó Villagra.



Guaraní

Marín toma lugar en el once inicial





Spvo. Luqueño

TSJE desconoce asamblea de Celso

El Tribunal Superior de Justicia Electoral envió ayer una nota a la APF donde aclara que reconoce la asamblea de Luqueño en la que Daniel Rodríguez fue electo presidente el pasado domingo, y desconoce la de Celso Cáceres, quien debería dejar la presidencia.



Guaireña FC

Recibe al equipo que aún no pudo vencer

Guaireña se mide ante Cerro el domingo a las 17:45 en el Parque, siendo el Azulgrana el único equipo de Primera al que aún no pudo vencer.

En el historial lleva tres empates y una derrota, justamente esa derrota fue en el Parque, el 26 de agosto del 2020 por 1-2.