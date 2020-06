Ronda por los clubes

Sol de América

“Nosotros no podemos pagar platos rotos”

El presidente de Sol, Miguel Figueredo, fue muy tajante a la hora de emitir opinión sobre la problemática que aqueja a los jugadores que no están percibiendo sus haberes, y eventualmente realizarían algún tipo de paro futbolístico. El titular expresó: “Los jugadores tienen todo el derecho de manifestar su solidaridad con sus compañeros, pero no pueden dejar de realizarse los test y mucho menos dejar de entrenar. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para cumplir con ellos y no podemos pagar los platos rotos”, añadió además que “no podemos solucionar los problemas en la casa ajena, no se puede altear el orden en nuestra institución”, señaló Figueredo.



Guaraní

El capitán aborigen renovará por dos años

En el seno del Aborigen se confirma lo que días atrás refería Juan Alberto Acosta, sobre la prioridad de mantener el plantel para encarar el Apertura y la Copa Libertadores. En ese tenor se dio el principio de acuerdo entre el capitán Javier Báez, su representante y la Comisión Directiva del club Guaraní, sería por dos años.

Cinco jugadores de Guaraní deben llegar del extranjero: Rodrigo Fernández Cedrés, Nicolás Maná, Raúl Bobadilla, Bautista Merlini y Hernán Lopes. Irán a cuarentena.



Nacional

En la Academia revisan los contratos

En Nacional se dio aviso a dos jugadores que no serán tenidos en cuenta para el retorno del fútbol para el Apertura 2020. Uno de ellos es Ernesto Álvarez, el delantero fue puesto en conocimiento de la decisión directiva por Carlos Bonet, gerente deportivo del tricolor. El otro sería Marcos Duré, ambos jugadores tendrían contrato cesante el 30 de junio. El aviso prematuro correspondería a una decisión más bien técnica, a raíz que ya que los clubes estarían confeccionando sus listas de los jugadores que realizarían el test y posterior las prácticas. En el caso de los mencionados ya nos serían de la partida y estarían sin club hasta que arranque el torneo Clausura.