"Estamos destrozados y más aún a medida que salen las investigaciones y ahora me entero, porque estuvieron ustedes (Telefuturo) pasando, que las balas asesinas que mataron a mi hija salieron de las gloriosas Fuerzas Armadas de la Dimabel. ¿En dónde estamos? Son ellos los cómplices de estos narcotraficantes, de esta gente que está matando a nuestros jóvenes aquí", expresó Acevedo.

Manifestó que no es solamente el caso de su hija, sino de varios casos y que "había sido" la Policía Nacional ya manejaba "que las balas asesinas de todos los crímenes que están ocurriendo en el Amambay son de la Dimabel".

"Las armas de la Dimabel, si son armas M4 que utiliza el Ejército americano, armas de guerra y esta gente paseándose aquí con armas y municiones del Ejército Paraguayo. ¿Dónde está, en quién confiar? Y la Policía, peor. No sé si gritar, si grito en el desierto, pero esto nos hace correr a todos", lamentó.

Dijo que el propio Estado paraguayo "está enviando balas y armas para matar al pueblo de Amambay".

"Tenía un poco de confianza y credibilidad aún en el Estado, en las investigaciones que se puedan hacer para llegar a los autores (del homicidio) de mi hija, pero con esto, ¿qué puedo esperar, qué puedo pedir más, si ellos son los que proveen las armas y las municiones. Yo ya estaba muerto y esto me entierra con sed de Justicia", agregó.

La pericia balística del Departamento de Criminalística determinó que algunos proyectiles utilizados en el cuádruple asesinato ocurrido en Pedro Juan Caballero habrían salido de la (Dimabel).



Detalles: https://t.co/xLLiNKKMJs

#TelefuturoPy #MeridianoPy — Telefuturo (@Telefuturo) October 13, 2021

Al manifestarle que él es una autoridad electa, que tiene poder territorial en el Departamento de Amambay, respondió: "¿Qué voy a tener? Aquí hay un diputado, un compadre de Mario Abdo es el que manda aquí en el Departamento de Amambay, no solamente en la seguridad, el que manda por el jefe de Policía, a mí me ningunean aquí en el Amambay por ser de otro partido (PLRA), esa es la realidad aquí, esa es la realidad del Gobierno".

María Rossana Chávez, jefa del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, indicó a Última Hora que la dependencia policial se encuentra estudiando más de 100 vainas de proyectiles utilizados en el cuádruple crimen en Pedro Juan Caballero.

En el atentado presuntamente se usaron proyectiles que cuentan con la inscripción de la Dimabel. Al respecto, la jefa policial dijo que todavía no hay informes oficiales al respecto y que, posiblemente, todavía no se pueda confirmar el dato esta semana, ya que la cantidad de elementos recabados cuesta procesar. Un informe de Telefuturo adelantó que las armas usadas en el cuádruple crimen se usaron en otros asesinatos.

"No soy compadre del presidente", dice diputado

El diputado nacional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), representante del Departamento de Amambay, Juan Acosta, aclaró "que no es compadre" del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y que el gobernador Ronald Acevedo dijo "cosas fuera de lugar".

"No soy compadre del presidente, yo fui electo por el movimiento de Óscar Tuma, Tu Asunción en la época. Soy de familia trabajadora, de familia luchadora, reconocida en el Departamento de Amambay, no es así, que manejamos toda la Justicia, hace dos años que yo estoy como diputado", explicó en conversación Monumental 1080 AM.

Mencionó que la familia Acevedo tiene un intendente, un diputado y un gobernador, por lo que "prácticamente manejan el 90% del poder del Departamento de Amambay".

"Lo que no quería que se lleve esto en el lado político, tenemos realmente diferencias políticas pero no tenemos diferencias personales, quería aclarar eso y ellos también de repente saben lo que pasó con su hija, en estos días la mamá del gobernador dijo 'te dije bien hija que no te juntes, te dije bien mi hija que no salgas', ellos prácticamente ya venían con miedo desde hace tiempo por la relación que su hija mantenía (con el presunto objetivo de los sicarios). Yo no tengo nada que ver, soy una persona trabajadora, una persona de bien que empecé recién en la política, ¿qué poder voy a tener tanto en dos años y medio de diputado?", expresó.

Por último, dijo que las autoridades deben trabajar unidos y que le prometió al gobernador Ronald Acevedo "tratar de encontrar una solución juntos" para combatir a los grupos criminales Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC). Aseguró que en la frontera "no es fácil hablar ni estar en ese lugar", por lo que cree que se debe hacer una política de seguridad desde el Ministerio del Interior y darle seguimiento. Pidió a los jóvenes de su zona "no entrar en eso".