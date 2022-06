Romanticismo alemán en segundo concierto de OCMA

El programa a ser ofrecido será El poder del Romanticismo alemán, y abarcará las siguientes obras, Obertura en guarania (estreno), de José Miguel Echeverría; Concierto en re menor para violín, y orquesta de cuerdas de Félix Mendelssohn y Octeto para cuerdas de Félix Mendelssohn.

Organizan en forma conjunta, la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción. Apoya la Fundación Itaú y Petrobras.

Este concierto se enmarca dentro de las celebraciones de la Fiesta de la Música organizado por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Asunción.

EL INVITADO. Glenn Blogck nació en Brooklyn, y realizó sus estudios en Eastman School of Music. Recibió su doctorado en la University of California de San Diego. Fue el director musical de San Diego Chamber Orchestra.

Por 15 años dirigió la orquesta y carrera de dirección orquestal del Conservatorio de música de la universidad de Misuri (Kansas). Además, dirigió la Kansas City Civic Orchestra. Realizó Masterclasses en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Sudamérica. Fue miembro de la National Board of Directors of the Conductors Guild of America.