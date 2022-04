Roban máquinas procesadoras de bitcoins en Alto Paraná 

Al menos cinco hombres, que vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional y con tapabocas de color azul, lograron reducir a las personas que se encontraban en el domicilio y se llevaron seis máquinas procesadoras de datos bitman.

Resultaron víctimas Sinthia Raquel Núñez Giménez, de 39 años, y su pareja Héctor Fernández. Los desconocidos portaban armas cortas y largas, informó Édgar Medina, corresponsal de Última Hora.

Los asaltantes se dieron a la fuga a bordo de un automóvil color plateado que sería de la marca Toyota Premio o Allion. Las víctimas indicaron que los hombres llegaron a la casa indicando que se trataba de un allanamiento.

De acuerdo con la denuncia realizada, el propietario de las máquinas fue identificado como Andrés Fretes Friedenling, quien detalló que Núñez se encuentra como encargada e inquilina de la casa.

Friedenling se percató, mediante un rastreo vía celular, que los equipos no estaban conectados y preguntó a la encargada. La mujer explicó que no comunicó lo acontecido con anticipación porque su teléfono no funcionaba.

El hecho se comunicó al fiscal de turno Alberto Torres y se dio participación a personal de Investigaciones de la Policía Nacional y posteriormente comunicado al fiscal Alberto Torres.