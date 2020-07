Riera señala que Gobierno de Marito está golpeado

El senador colorado Enrique Riera señaló que el Gobierno de Mario Abdo Benítez está maltrecho. “Lo veo como todo presidente en sus dos años, golpeado”, expresó el legislador en charla con Monumental 1080 AM. De hecho, las múltiples denuncias de corrupción están sacudiendo al Ejecutivo y la mención de un juicio político sigue zumbando.

Riera agregó que el Ejecutivo debe encarar acciones que lo ayuden a recuperar el rumbo. “Debe renovar el equipo para recuperar la confianza, que es muy difícil, y para generar esperanzas”, manifestó el legislador.

En este sentido, Riera considera que no es tiempo para hacer campañas políticas, en clara crítica a la intención del mandatario de posicionar a figuras como el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, como presidenciable.

“Por eso creo que no es momento de la politiquería ni de los momentos electorales. Hay que ponerle el hombro a este asunto, porque sino mi temor no es solamente que el Partido Colorado caiga, sino que la democracia esté tambaleando, porque las instituciones del siglo XIX no están dando respuesta”, subrayó Riera.

El senador, ex cartista, hizo también referencia a que el vacío en el movimiento que lidera Abdo, Colorado Añetete, no está presente solamente en el Congreso, donde Enrique Bacchetta anunció que dejaba el liderazgo de la bancada oficialista, sino que también se siente en la Junta de Gobierno.

“Para el Partido Colorado no hay pandemia, no hay corrupción. La Junta de Gobierno está cerrada la mayoría del tiempo. Como colorados tenemos la responsabilidad de respaldar el Gobierno colorado, con críticas constructivas y apoyos formales”, opinó.