Riera pide a Marito que no se involucre y Espínola le retruca

Al respecto, Mauricio Espínola dijo que Marito solo llamó al análisis del desdoblamiento y que está de acuerdo con que el presidente no se involucre en elecciones. “Él no es electoralista, pero Riera no está en condiciones de decir a Marito lo que debe hacer o no con respecto a este tema ya que en un proceso electoral pasado el nunca se acordó siquiera de si el presidente debería o no involucrarse”, dijo, en relación a Horacio Cartes.