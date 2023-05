Los estudiantes participaron de charlas, talleres de fotografía y presentación de concurso de arquitectura. Para este sábado se prevé un recorrido urbano por la ciudad de Encarnación y como cierre una peña cultural frente la institución educativa.

Expo.jpeg

Alejandro Tillería Mazurych, presidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Católica de Encarnación, manifestó que los principales ejes de la muestra es la resiliencia, la sustentabilidad, la parte de histórica, técnica y arte.

“Un evento como este representa para nosotros, los estudiantes, y para toda la comunidad de Arquitectura un quiebre de los paradigmas que teníamos y la manera de demostrar que la arquitectura no tiene barreras, tratando de generar justamente esa universalidad de todo lo que es la educación y la cultura”, destacó.

De París a Paraguay

Como una verdadera obra de arte, la réplica exacta de la Catedral de Notre-Dame de París, Francia, forma parte de la exposición de trabajos en la Expo Arquitectura 2023, evento que muestra una arquitectura resiliente, sustentable y que rompe paradigmas.

La delicada y hermosa maqueta fue elaborada por el joven encarnaceno Fernando Portillo, estudiante del tercer año de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica Campus Itapúa, con sede en la ciudad de Encarnación.

Notre-Dame.jpeg

El estudiante explicó que la maqueta está hecha de madera terciada, palillos de helado, de asadito y escarbadientes, todos cortados a mano, logrando una réplica del extraordinario monumento, manteniendo la esencia con un toque artístico y rústico.

“La verdad que no tenía mucho conocimiento sobre esta catedral, pero me llamó la atención la imagen, luego me atrapó en la clase de Historia de la Arquitectura, principalmente este estilo, que es gótico, la arquitectura gótica de las catedrales, y esta es la catedral más reconocida y visitada del mundo, cada vez le fui agarrando más cariño y pasión, logrando este trabajo que me llevó dos años”, manifestó el joven estudiante residente en el barrio San Isidro de Encarnación.

EXPO UCA.jpeg

Portillo indicó que se encuentra muy emocionado al mostrar su maqueta en el marco de la Expo Arquitectura que se desarrolla en esta ciudad. En la ocasión, aprovechó para instar a todos a seguir su pasión, ya que todo vale la pena, que el esfuerzo y trabajo da sus frutos.

“Dos años de trabajo, de mucha paciencia, día y noche trabajando y por fin llegó el momento de exhibir, a la gente le gusta, me preguntan, se sorprenden por el trabajo, es mi pasión más allá del tiempo, disfruté de todo ese proceso de elaboración y ahora más que nada disfrutando del resultado”, sentenció.