Renunciar al pecado es una ganancia

«Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón –canta el salmista; los mandamientos del Señor son puros, dan luz a los ojos». Alegría para el corazón y luz para nuestros ojos: Esos son los frutos que el Señor nos tiene preparados si nos abrimos, durante esta Cuaresma, a su conversión. «La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: La Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: El cristiano está llamado a volver a Dios “de todo corazón”, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu».

«Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; era peregrino y me acogisteis». Jesús dice a los discípulos que aquella es la conducta de quien, al final, será contado entre los bienaventurados. Dios ha dicho claramente que nos espera en cada persona con la que nos encontramos; saberlo es ya suficiente motivo de agradecimiento. Por si fuera poco, Jesucristo nos ha prometido que él mismo amará a los hombres a través de nosotros: «Cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Dios nos impulsa a llevar cariño, comprensión y paz allá donde nos encontremos. En este empeño, una sonrisa puede ser ya un buen inicio; muchas veces aquel gesto cambia el día a quien lo recibe. «No me olvides que a veces hace falta tener al lado caras sonrientes», escribe san Josemaría.