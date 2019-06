“No tuvo los efectos deseados. Tuvimos muchas dificultades para poder individualizar a los titulares de las líneas telefónicas”, admitió.

El ministro lamentó que el producto lanzado en marzo del año 2018 no haya podido satisfacer las expectativas de la ciudadanía, en poder solucionar los problemas con los mensajes no deseados y las llamadas molestosas.

“Lastimosamente, no pudimos dar muchas respuestas a la gente, por lo menos desde que yo estoy, porque es un trabajo en el que no se tuvieron en cuenta muchas cosas; salió la ley, se lanzó la aplicación, pero no se tuvieron en cuenta muchos factores”, indicó a la emisora 1020 AM.

Al respecto, el secretario de Estado señaló como principales factores la poca cantidad de funcionarios de la Sedeco y la imposibilidad de reconocer a los propietarios de los números denunciados.

“Los números denunciados son, prácticamente, de personas innominadas; es decir, primero hay que hacer una especie de investigación, tipo Fiscalía, para saber los números”, detalló.

Agregó: “Entonces, cuando nosotros identificamos a los titulares de la línea, ahí recién podemos hacer un sumario administrativo”.

Según Estigarribia, otro obstáculo es que no todos los proveedores de los mensajes y llamadas se encuentran inscriptos dentro del sistema de la Sedeco.

“Cuesta mucho que la gente entienda cómo funciona este sistema. Al ingresar al link de No Molestar la persona, primeramente, se registra y denuncia el número telefónico que le está molestando y envía sus pruebas documentales, eso nos llega a nuestra base de datos”, explicó.

Añadió que, posterior al procedimiento, el proveedor es notificado sobre la denuncia y tiene 30 días para sacar de su lista de contactos a los consumidores que no desean consumir esos tipos de mensajes.

“El problema está en que nosotros tenemos ahora 83 proveedores inscriptos, entonces a esos proveedores les mandamos esos números que no desean recibir esos mensajes, pero no tenemos la totalidad de proveedores, por lo que no todos están siendo notificados para no molestar".

La Ley 5830/17 del Registro Nacional No Molestar prohíbe la publicidad no autorizada por los usuarios titulares de telefonía móvil.