Registran 188 positivos en embarazadas y una falleció

Cigüeña en apuro. La pandemia impacta en diferentes niveles de la población. Uno de los sectores muy sensibles afectados es el de las embarazadas. Por ello, se apela al cuidado integral de las futuras madres. Hasta octubre, el total de casos positivos en embarazadas es de 188. La franja etaria va de 16 a 40 años, cuenta la doctora Gladys Mora, responsable de la Dirección General de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.

Las estadísticas en el país señalan que hubo un caso de muerte por Covid dentro de este grupo. Reveló que los casos positivos de la enfermedad preocupan por las muertes maternas que se dieron a causa de lo relacionado con ella. En este tipo de situaciones, se habla de la reorganización de los servicios de salud, la no asistencia de las pacientes a los hospitales durante la cuarentena total o por temor al contagio. “Hablamos de muertes en el contexto de Covid”. VISIBILIZACIÓN Al principio de la pandemia, se informaba continuamente de los grupos de riesgos de contraer la enfermedad, como los adultos mayores y personas con determinadas afecciones crónicas. Las embarazadas, a pesar de lo delicada de su situación, no eran vistas. “Hoy en día ya se habla de que la embarazada, por su situación misma, puede llegar a ser más propensa a una complicación. Ellas pueden tener ese riesgo”, explicó Mora. Agregó que hubo descenso de los controles prenatales, pero va en aumento. La consecuencia más grave de la postergación es la pérdida de la vida de la madre y el hijo. “A nivel social es incalculable el costo que puede representar esto tanto para la familia como para la sociedad”, refiere. A ello se suma la sobrecarga que pueden representar para el sistema de salud las consultas y partos de urgencias. Desde Salud se evalúan estrategias para hacer frente a esta situación. Una de ellas es hacer uso del servicio de teleconsulta. “Pero la teleconsulta es más para bajar los niveles de ansiedad de la embarazada. Desde agosto estamos haciendo campaña para que las mujeres vuelvan a hacerse sus controles prenatales”. Las visitas al médico deben realizarse de manera espaciada y en el tiempo preciso, señala la referente del MSP. Apuntan a detectar los problemas a tiempo para poder tratarlos y evitar complicaciones. Instó a que las mujeres planifiquen el tiempo en que quieren quedar embarazadas, considerando lo que genera la pandemia a nivel de salud mental. Con respecto a casos de transmisión directa de Covid de madre a hijo, no existe ningún un caso en estudio.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



ATENCIÓN. Bajó control prenatal e instan a ir a consultar.