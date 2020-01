Red Hot Chilli Peppers ya trabaja en nuevo disco con John Frusciante

Lea más: Red Hot Chili Peppers anuncia el retorno de John Frusciante

Smith refirió que no estaba autorizado a hablar sobre la banda en la entrevista que dio a la revista Rolling Stone, pero sostuvo que todo el mundo ya sabía del regreso de Frusciante.

Entre tanto, señaló que están concentrados en las nuevas canciones para el futuro disco, que ya lleva un tiempo en proceso y se da cuatro años después del álbum I'm with you.

Asimismo, anunció que el guitarrista se presentará en vivo con la agrupación el próximo mes de mayo.

John Frusciante salió de la banda en dos ocasiones, primero en 1992 por motivos de adicción a las drogas, volviendo en 1998, mientras que en el año 2009 nuevamente abandonó la agrupación.

El guitarrista participó de la mayoría de los discos de Red Hot Chili Peppers, como Californication, By The Way y Stadium Arcadium, entre otros.