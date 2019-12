Red Hot Chili Peppers anuncia el retorno de John Frusciante

"Estamos profundamente agradecidos por este tiempo con él y por el inconmensurable talento que ha compartido con nosotros", señala el escrito.

La vuelta de John Frusciante marcará su tercera etapa con los Red Hot Chili Peppers, tras los periodos compartidos entre 1988 y 1992, en sustitución del fallecido Hillel Slovak, y entre 1998 y 2008.

Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, entonces achacó su marcha a que el grupo se encontraba en un parón indefinido y a la divergencia de sus respectivos intereses musicales.

Red Hot Chili Peppers - By The Way

Con sus manos a la guitarra, la banda superventas grabó discos míticos como Mother's Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).

Posteriormente, grabó un buen número de álbumes en solitario como The Empyrean (2009) y solo se reunió brevemente en 2016 con sus ex compañeros Anthony Kiedis y Flea impulsado por un concierto solidario.

Su retorno al grupo coincidirá con una nueva gira de Red Hot Chili Peppers en 2020 que les llevará en verano a Europa, con pocas fechas aún confirmadas como la de Florencia (Italia) el 13 de junio o Landgraaf (Países Bajos) el 19 de junio.