Recuperado de sus heridas por las llamas, el jaguar Ousado vuelve al Pantanal en Brasil

Aquele momento que estávamos sonhandoooo, o PRIMEIRO VÍDEO da soltura do Ousado, onça capturada pela equipe da AMPARA com as quatro patas queimadas. Ele passou por tratamento intenso e, pouco mais de um mês depois, pôde ser solto na natureza, no Pantanal, no SEU lugar! Estamos em êxtase e queremos dividir essa vitória com vocês que tanto nos ajudaram! Obrigada, obrigada, obrigada!! Palavras nunca serão o bastante para descrever esse sentimento, de devolver um animal ao seu habitat!!