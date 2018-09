Recital benéfico en el microcentro de Asunción

The Crayolas encabeza el festival Pachín Rock.

El grupo The Crayolas, que acaba de lanzar el álbum Being There, encabezará la lista de artistas que subirán a escena. La banda está conformada por Walter Riffler y Martín Herreros, en guitarra y voz; Ana Paula Aranguren, en bajo, y Fernán Villalba, en batería.

Deficiente El grupo Deficiente, también estará presente en el festival.

Otras agrupaciones nacionales, como The Briefs, Deficiente, Infamous Bacon, Kentucky Kings y Las Peores, también tocarán en el evento.

La cita es este sábado desde las 21.00, en Ayolas 830 casi Estrella. Las entradas tendrán un costo de G. 10.000 y pueden adquirirse en la entrada del local.