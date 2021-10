EL COMPROMISO. ”Necesitamos ganar y sacar puntos para ir al Mundial. Necesitamos el compromiso de todos, que los jugadores paraguayos se entreguen al todo, que estén preparados, el compromiso de la dirigencia y de la gente que va a ir al estadio, que les hagan sentir visitantes, quiero ver la garra y mística del fútbol paraguayo”, expuso Guillermo en su primer contacto con la prensa, ayer en Ñu Guasu.

Acerca de su llegada a la Albirroja, el DT expuso: “Muchas veces estuvimos hablando, la tomé, el desafío es grande, por eso tomé. El compromiso es el máximo. Vimos los partidos y analizamos a Paraguay, se sabe cómo venían jugando. Hoy tenemos que analizar cómo ponerlo anímicamente 10 puntos al paraguayo. Sabemos lo que hacemos y a lo que nos dedicamos”.

los romero. “Obviamente que reconocemos el talento de los jugadores y la calidad de futbolistas que son, tienen el problema de no tener un club y de no mostrar su máximo expresión futbolística. Hoy es importante que todos desde su lugar ayuden a la Selección Paraguaya”, explicó el Mellizo acerca de los casos de Ángel y Óscar Romero que están sin club (podrían jugar en Turquía). Apuntando acerca del plantel, analizó: “Tenemos jugadores a los que conocemos, sabemos lo que son capaces de hacer, la personalidad y garra son únicas. Gómez, Almirón y otros tantos pueden marcar la diferencia, uniendo todo eso, la forma de trabajar y táctica, creemos que podemos lograr el objetivo. Debemos creer hasta el final”.

Explicando lo que se viene, argumentó: “El primer partido con Chile hay que demostrar que se puede. Sí, importa el cómo. Lo vamos a lograr a través de un sistema, pero hoy el objetivo principal es ganar y se consigue con trabajo y no por hablar o con suerte. He tenido un montón de entrenadores y he aprendido de todos. Ojalá podamos poner nuestra impronta”.



“De proceso”

El presidente de la APF, Robert Harrison, refirió acerca de la salida de Eduardo Berizzo: “No nos demoramos, somos dirigentes de proceso. Proceso necesita la Selección, los procesos van a llevar a conseguir los resultados. No tardamos, hicimos lo que teníamos que hacer, los resultados no se dieron”.

El dirigente sumó: “Los procesos tenemos que saber aguantar y llevarlos adelante, no se consiguen resultados de un día para el otro, debemos respetar con sus dificultades”.



