“Quieren destruir el Indert para entregar tierras a poderosos”

“Estamos analizando el proceso de las instituciones que supuestamente se crearon para hacer la reforma agraria, ese era el objetivo, pero en realidad vemos que estas instituciones hasta ahora solamente sirven para privilegiar a pequeños grupos, para regalar nuestras tierras”, lamentó Vázquez

Acusó a los funcionarios del Indert de regalar las tierras que deberían ser para los campesinos y denunció que próximamente la institución agraria entregará 1 millón de hectáreas que se convertirán en tierras malhabidas. “No hay ninguna política en favor de la reforma agraria”, señaló Vázquez.

Además, aunque cuestionó a los funcionarios del Indert, el dirigente de la FNC defendió a la institución como tal, y lamentó que sus nobles fines no se estén cumpliendo.

“Están desprestigiando el Indert. El Indert es una institución con objetivos loables, pero sus funcionarios no trabajan bien. Sus dirigentes solamente favorecen a los poderosos. Quieren destruir la institución para apresurar la entrega de nuestras tierras a los sojeros”, se quejó el labriego.

Dijo que permanentemente hablan con el Indert sobre casos específicos, y a través de la presión encuentran salidas para algunos problemas, pero hay muchos conflictos que quedan sin resolverse.

QUIEBRA. La semana pasada, fuentes calificaron de incompetente a Alaye y afirmaron que llevará a la quiebra a la institución presidida por Mario Vega.

“La recaudación de su gestión hace inviable el desarrollo mínimo del ente, cuyos gastos corrientes son de G. 2.300 millones y ella solo recauda 340 millones. A cambio trae gente de su equipo político y de la Gobernación (de Alto Paraná) a ocupar y dotar de rubros altísimos, a costilla de los funcionarios de carrera, para ir a hacer campaña en Alto Paraná”, indicaron algunas voces que critican el trabajo de Alaye.

Pero Alaye se defendió en un comunicado, y dijo que en su administración, en el mes de enero de 2020, se recaudaron G. 369.047.127, sin contar con la recaudación por los pagos de la Región Occidental.

“La gerencia de créditos cuenta con un plan de trabajo y recaudaciones, mediante estrategias formuladas en el Plan 2020, con una proyección de recaudaciones para el plan financiero de este periodo, que asciende a G. 33.347.300.000, el cual ya se encuentra en ejecución”, aseveró.

NO ESCUCHA. Adrián Vázquez refirió que hasta ahora el presidente Mario Abdo no tiene en cuenta los planteamientos de la Federación Nacional Campesina ni escucha a sus dirigentes. “Necesitamos una política de Estado real, no una política asistencialista. Entendemos que no habrá soluciones para los grandes problemas de esta forma. Esperamos algo concreto”, indicó.

Agregó que seguirán presionando al Gobierno para que implemente una verdadera reforma agraria. De hecho, entre el 6 y el 12 de febrero, la FNC realizó marchas y actividades en diez departamentos del país, como fase previa a la gran marcha que se realiza en marzo.

Las movilizaciones fueron en San Pedro, Canindeyú, Concepción, Paraguarí, Guairá, Caazapá, Misiones, Itapúa, Caaguazú y Central.

Vázquez detalló también que no solamente se ocupan del problema de la tierra, sino que tienen en cuenta otros temas acuciantes como Itaipú, y en ese sentido desarrollan debates para conocer la situación que envuelve a la renegociación del Anexo C del Tratado.