Quieren analizar y votar denuncia a fiscal

Masi indicó que más allá de la denuncia que vino desde Colombia de que Sebastián Marset mandó a asesinar al fiscal Pecci, lo preocupante es que no se ha hecho nada a nivel de Fiscalía. “Por eso estamos preparando una denuncia penal a nivel de varias bancadas”, indicó.

El caso se dio a conocer cuando se reveló que, según informes del Comando Tripartito, se tuvo conocimiento un año antes de la apertura del operativo A Ultranza de las andanzas del presunto narco Sebastián Marset.

Además, se añade la grave denuncia del presidente colombiano, Gustavo Petro, que señala a Marset como el que ordenó el asesinato de Pecci.

La senadora implicó también a Alicia Sapriza e incluso Manuel Doldán, fiscales que deben deslindar responsabilidad.

Agregó que en la Fiscalía hay una total descoordinación, razón por la que los diferentes expedientes fiscales no avanzan. Mencionó entre ellos los que refieren al avión iraní, A Ultranza, entre otros. “Siempre dicen que en seis meses debe haber un hilo (de la investigación), pero los casos están abiertos y no se cierran en parte por la responsabilidad de Sandra Quiñónez, que debe ser la que coordine pero no lo hace”, apuntó.

Acusó a la Fiscalía de negligencia o encubrimiento en casos de narcotráfico.