“¿Por qué los legisladores no se adhieren a los seguros del Estado, a IPS o al Ministerio de Salud? ¿Por qué tenemos que pagar millones de dólares anuales para los seguros vip de algunas personas y otros vienen a sufrir y a llorar. Esto tendría que sacudirle el corazón a la dirigencia política, porque en Salud nos pasamos llorando las muertes que se dan todos los días y a otros privilegiados les pagamos seguros diferenciados. ¿Dónde está la igualdad?“, había cuestionado el médico en comunicación con NPY.

El médico dijo que dio ese ejemplo para que la gente pueda entender. “Necesitaba que la gente escuche. Entonces me refería a ellos y me voy a seguir refiriendo y con el mismo tono de voz, hasta que cambien”, explicó este lunes en contacto con Monumental 1080 AM.

Señaló que no es nada personal contra los políticos y que incluso tiene amigos parlamentarios que han renunciado a ese “privilegio desproporcional y desigual”.

Su crítica tiene como destinatarios a “los paladines de la justicia, a los que manejan el dinero del Estado y que dijeron ‘somos los campeones, vamos a sacarnos el seguro vip para que el país tenga medicamentos para el Covid’, todo ese discurso ridículo”.

Denunció que un año después se adjudicaron de nuevo los seguros vip. “USD 100 millones del Estado paraguayo se pierden para pagar el seguro a los funcionarios públicos de algunas instituciones y a los parlamentarios”, dijo impotente por la situación actual del sistema de salud.

“USD 100 millones, ¿con qué necesidad?”, volvió a reiterar.

A su criterio, los paraguayos deben ir a todos los hospitales públicos para ser atendidos, como dice la Constitución.

“Nosotros jamás vamos a hacer distinciones para la atención de un paciente sea rico o pobre, rojo o azul. A todos les atendemos por igual. ¿Qué necesidad hay de pagar por un seguro privado?”, reflexionó el médico sobre el actual sistema de salud que no llega a todos los ciudadanos.

Salud Pública, saturada de pacientes y de costos

En otro momento de la entrevista, el director del Incán fue consultado sobre el promedio de edad de los pacientes que llegan hasta el centro asistencial.

El médico explicó que la leucemia se presenta más en niños y adolescentes, mientras que los otros tipos de cáncer se dan, en su mayoría, en pacientes de 50 años en adelante.

No obstante, alertó que “estamos teniendo muchos pacientes jóvenes con cáncer de colon y con cáncer de cuello uterino”.

Bajo esta alarmante situación, el director del Incán abogó por invertir en la prevención y detección precoz de enfermedades oncológicas y de esa forma fortalecer el sistema de Salud Pública.

“Las campañas de detección precoz son tan importantes para ciertos tipos de cáncer. Es ahí donde hay que fortalecer los sistemas de salud”, manifestó.

Afirmó que esto “debe ser de forma sostenible, no solamente las campañistas de Octubre Rosa y Noviembre Azul, que son más propagandísticas”.

El médico señaló que “la enfermedad oncológica es la que más gastos le genera al Estado”. Mencionó que por una ampolla para tratar el cáncer de páncreas se gasta cerca de G. 60 millones y esto debe usarse de forma semanal.

“¿Quién aguanta eso? Andá a tu seguro privado y planteá que necesitás eso. Vamos a ver a dónde te mandan. La salud pública está recontra saturada de pacientes y de costos”, cuestionó duramente el médico.