¿Qué hay detrás de la validación de pasajeros fantasma?

Al respecto, el representante de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), Andrés Mayada, reconoció nuevamente este sábado, a través de Monumental 1080 AM, que esto se hace para poder cobrar el subsidio.

Alegó que, si bien no tiene pruebas, los transportistas se ven obligados a hacer las validaciones fantasma porque, en caso contrario, tienen que hacer el viaje gratuito y, además, terminan siendo sancionados por el sistema.

Explicó que esto se debe a que el Viceministerio de Transporte realiza un monitoreo de todos los viajes, sobre todo en los horarios nocturnos y los fines de semana, por lo que deben tener registrados los vehículos que estuvieron operando en dichos horarios.

“Por ejemplo, a una empresa se le sancionó porque un Viernes Santo, a las 23:00, no estaba operando. El Viceministerio controla eso y vos tenés que tener registrado en el sistema que circularon los vehículos por horario establecido y hay un mínimo que tenés que cumplir”, comenzó relatando.

“Vos como chofer tenés que hacer una validación al salir para que se registre y después en la parada tenés que registrar que llegaste, y por el trayecto tenés que hacer (validaciones), si es que no tenés pasajeros, porque solamente si hay 4 o 5 validaciones ese viaje se te va a reconocer como tal, o va a quedar como un viaje fantasma y el Viceministerio no te va a reconocer, y aparte se te va a sancionar y no te van a pagar subsidio. Hace eso para darle vida al viaje”, añadió.

Seguidamente, dijo que otro motivo por el que muchas veces los conductores acuden a esta práctica es porque “faltan tarjetas” de billetaje electrónico. Manifestó que cuando hay pasajeros que no cuentan con el plástico, los choferes aceptan el pasaje en efectivo, pero lo validan con una tarjeta que posee en su poder.

Sostuvo que “son cosas que ocurren todos los días”, pero que son estrategias a las que los transportistas se ven obligados a recurrir para seguir operando. En tanto, manifestó que supuestamente no podría ser por otro motivo, debido a que las tarjetas son individualizadas y georreferenciadas.

“Me estoy exponiendo demasiado, pero tengo que decir la verdad, aunque le pueda molestar a mucha gente y pueda delatar muchas cosas. Son cosas que suceden. Ahora, de ahí a que se dé otra connotación, es totalmente imposible, porque las tarjetas son totalmente individualizadas y se va a mostrar en qué lugar y hora se hizo”, alegó.

Finalmente, aseguró que la recarga de saldo en las tarjetas que utilizan los conductores está a cargo de ellos mismos, ya que “deciden tomar esa iniciativa”, ante el caos que atraviesan en su trayecto, a causa de usuarios que tienen problemas con sus plásticos o que ni siquiera cuenten con uno.

Tras haberse dado a conocer el video, el Viceministerio de Transporte, a cargo de Víctor Sánchez, había señalado que se encuentra verificando el hecho, pero que todavía no se pudo identificar de cuál empresa se trataba.

La difusión del material se dio en medio de una gran cantidad de cuestionamientos hacia el servicio de transporte público por las constantes reguladas y las largas esperas de los usuarios en las paradas, sumado al pesado tráfico.

El Gobierno niega que haya reguladas y alega una mayor demanda de usuarios, pero decidió aumentar las multas para las empresas que incumplan con el servicio y, como medida parche, anunció que pondrán a disposición de la ciudadanía 60 buses o vehículos gratuitos.

Andrés Mayada también había señalado este mismo sábado que el gremio al cual responde espera que se elimine el subsidio a los transportistas y que sea derivado directamente a la ciudadanía. Además, sostuvo que se avecina una nueva crisis porque los buses climatizados que se pusieron en circulación ya están llegando a su vida útil.