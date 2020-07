¿Qué comprar en el Agosto Liquida?

Siguen sumándose más tiendas y marcas a la gran feria de descuentos que está por llegar. El Agosto Liquida trae al consumidor la posibilidad de adquirir productos a un monto muy por debajo del precio real y, por otro lado, pretende ayudar a dinamizar la economía que se vio estancada por la pandemia.

En caso de que tengas dudas de qué comprar durante la maratón de descuentos, te contamos algunos de los varios productos que estarán con rebajas en sus precios, para que puedas aprovechar.

1-Electrodomésticos: Microondas, lavarropas, cocinas, televisores, acondicionadores de aire, además de muchos otros electrodomésticos, estarán con importantes descuentos y son los artículos con mayor demanda durante el Agosto Liquida. Cada comercio adherido dispondrá sus propias rebajas.

2-Celulares y electrónica: Computadoras, notebooks, smartphones, equipos de sonido, parlantes, entre otros, también son los productos estrella durante Agosto Liquida. Estos artículos suelen tener mayor porcentaje de descuento que en otras promociones del año, por lo que es un buen momento para adquirirlos.

3-Muebles: Los artículos que suelen ser los preferidos durante el Agosto Liquida son los somiers, juegos de mesa, livings, roperos, tocadores y otros. Además, hay tiendas que ofrecen la posibilidad de pagarlos con tarjeta de crédito en “meses sin intereses”.

4-Prendas de vestir: Algunos locales de ropas ya se sumaron a la feria, con variadas opciones. Ofrecerán prendas para niños, damas y caballeros, en todos los talles.

5-Artículos para el hogar: Todo lo que concierne a decoración y cocina se puede encontrar en supermercados y casas comerciales que ya se sumaron, con un enorme abanico de opciones.

6-Motocicletas: Marcas como Chacomer, Kenton, Yamaha y Harley Davidson estarán con rebajas en sus productos: motocicletas y accesorios para el andar.

Es necesario recordar que las tiendas tendrán en cuenta el protocolo sanitario para evitar la propagación del Covid-19. En cada local se tomará la temperatura para ingresar; los clientes deberán usar tapabocas y lavarse las manos al entrar.

Las marcas que ya se sumaron a la maratón de ofertas son: Punto Farma, Bristol, Superseis, Supermercados Stock, Delimarket, Martel, Lee, Wrangler, Chacomer, Harley Davidson, Kenton, Yamaha, Sueñolar, Luminotecnia, González Giménez, Sueñolar Home, Koala, Supermercado Real, Farmacia Catedral, Electroban, Clase A, Farmatotal, Complot, Gotitas, JD Electrodomésticos, Punto Game, Dental Guaraní, Nilsa Boutique, Olier, Supermercado Los Jardines, Los Jardines Express, Misionera S.A., El Escolar, Ruben’s, Óptica La Trinidad, AKG by Harman, Esmart, Soundcraft by Harman, JBL, La tienda by Blan, Day Novedades, Rubén Darío comercial, Óptica Pukall, Rajomar, Hiper Telas, Multitiendas Fernandito, Supermercado Herrero, UH Colecciones y UH Store.

