En su mayoría, los casos de cobro irregular del subsidio destinado a asistir económicamente a las personas afectadas por la cuarentena por el Covid-19 fueron denunciados por el Ministerio de Hacienda.

Según informó el Ministerio Público, ya son más de 50 personas las que zafaron del proceso penal devolviendo el monto percibido, que consistió en G. 548.210. No obstante, la investigación continúa para otras 200 personas.

Lea más: Caso Pytyvõ: Fiscala presenta imputación en contra de 5 personas más

En las audiencias preliminares realizadas de forma telemática el miércoles, la Fiscalía solicitó la salida procesal, que implicaba la devolución del dinero en una cuenta habilitada por el Ministerio de Hacienda, así como la aplicación por el juzgado de reglas de conducta por un año.

El programa Pytyvõ establecía que los beneficiarios debían tener al menos 18 años de edad cumplidos, ser de nacionalidad paraguaya natural o naturalizado, así como fijar domicilio en el país.

Nota relacionada: Denuncian a cónyuge de funcionario público por cobro irregular de Pytyvõ 2.0

Asimismo, los beneficiarios no podrían no cotizar ni ser jubilados o pensionados de ninguna entidad pública o privada de Jubilaciones y Pensiones, así como no ser contribuyente del impuesto a la renta personal (IRP).

Otro impedimento era ser funcionario público, situación que la Fiscalía advirtió en varios de los casos en donde las personas terminaron devolviendo lo cobrado.